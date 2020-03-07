Один украинский воин погиб, один получил ранение, трое - боевое поражение, наемники РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"6 марта вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия…В результате подрыва БМП на неустановленном взрывном устройстве один украинский защитник погиб, еще трое военнослужащих получили боевое поражение. Также в результате вражеских обстрелов один украинский защитник получил ранение", - говорится в сообщении.

Обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Авдеевка, Пески, Зайцево.

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", - подытожили в штабе ООС.

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