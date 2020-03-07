Предательская тема подачи воды в оккупированный Крым может превратить Северо-Крымский канал в Майдан, - Луценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал экс-генпрокурор Юрий Луценко. Приводим его текст полностью.

"Я не голосовал за Зеленского. Но я не живу по принципу "чем хуже, тем лучше". Победители народного выбора имеют право реализовать себя хотя бы год без критики побежденных.

Тем не менее, есть такие инициативы власти, на которые невозможно не реагировать.

Сегодня уже несколько ребят, ушедших на фронт в 2014 - от знакомых киборгов до сына - сказали мне, что станут грудью в Северо-Крымском канале, если власти попытаются пустить воду в оккупированный Крым.

Я знаю, когда и как начинается Майдан. Он начинается, когда власть забирает у самых разных, иногда враждующих между собой групп населения, что-то очень важное для всех.

Предательская тема подачи воды в оккупированный Крым может превратить канал в Майдан.

И не говорите потом, что вас не предупреждали".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк: Поставки воды в оккупированный Крым - это поставки не для украинских граждан, а для российских властей

Напомним, 5 марта, в эфире телеканала "1+1" премьер-министр Денис Шмыгаль поддержал идею подачи воды в оккупированный Крым: "Мы не можем не давать воду украинцам". Позже Шмыгаль откорректировал свои слова о подаче воды в оккупированный Крым: "Хотели бы, но не можем до деоккупации полуострова".

Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году, поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове. Власти Крыма регулярно призывают жителей полуострова экономить воду.