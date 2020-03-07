"Это часть российского плана - уничтожить украинскую энергетику": Яценюк настаивает на прекращении поставок электроэнергии из России и Беларуси

Как передает Цензор.НЕТ, это отметил премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" 6 марта.

Он призвал новоизбранное правительство остановить поставки российской и белорусской электроэнергии в Украину: "Это часть российского плана. Они специально поставляют электроэнергию по демпинговым ценам на территорию Украины. Задача России - уничтожить украинскую энергетику, и в первую очередь украинский "Энергоатом".

"Остановите это и не идите ни на какие уступки Российской Федерации, в том числе и по газу. Мы еле избавились от российской газовой петли", - подчеркнул он.

"Знайте: как только Россия что-то предлагает, это надо 150 раз проверить и на 151-й раз вы точно увидите, что они хотят нас обмануть", - обратился Яценюк к новоизбранному премьеру.

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