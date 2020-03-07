Шахтерам выплатили часть задолженности по зарплатам в сумме 654 млн гривен, - Шмыгаль. ВИДЕО

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Мы согласились, и президент пообещал на Всеукраинском совещании шахтеров погасить в марте месяце половину долгов. Действительно, вчера-позавчера долги в сумме 654 млн поступили на счета, в том числе Первомайского шахтоуправления. Это первый шаг", - сазал Шмыгаль.

Премьер также заявил, что уже несколько недель правительство совместно со Всемирным банком работает над разработкой программы справедливой трансформации угольных регионов. По его словам, это долгосрочная программа, которая предусматривает, что даже естественное закрытия шахты будет предусматривать планирование будущего этой территории.

Он добавил, что правительство не будет закрывать шахты, пока государство не найдет для людей альтернативную работу.

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