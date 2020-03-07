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07.03.20 10:51

49 украинцев находятся на борту лайнера, где обнаружен коронавирус. Лайнер на карантине

На борту круизного лайнера Grand Princess, который стоит у побережья Калифорнии и на котором выявлены инфицированные коронавирусом, находятся 49 украинцев. Всего на борту судна находятся 3,5 тысячи человек.

49 украинцев находятся на борту лайнера, где обнаружен коронавирус. Лайнер на карантине

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. Он отметил, что сейчас лайнер Grand Princess стоит на рейде у берегов Калифорнии. На борту судна находятся 3,5 тысячи человек - граждане 54 стран мира (из них 1,1 тысячи - члены экипажа и 2,4 тысячи - пассажиры).

"Компетентными органами штата Калифорния было принято решение о проверке пассажиров лайнера на наличие признаков коронавирусной пневмонии из-за первого летального случая в штате Калифорния, поскольку умерший отдыхал в феврале на этом судне", - сообщил Погорельцев.

"Учитывая это, местными властями было принято решение о временном запрете на вход в гавань Сан-Франциско указанного судна, и вертолетами береговой охраны США на борт были доставлены тесты на COVID-19 с целью проверки всех пассажиров, кто потенциально мог контактировать с умершим в Калифорнии мужчиной, а также той категории лиц, которые имеют первые признаки респираторной инфекции", - отметил дипломат.

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Он добавил, что в зависимости от результатов тестов будет принято решение о карантине части пассажиров или всех людей, находящихся на судне.

"По информации Государственного департамента США, на борту круизного лайнера Grand Princess, который стоит на рейде у берегов Северной Калифорнии, находятся 49 граждан Украины. Сейчас Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии среди инфицированных граждан Украины", - подчеркнул Погорельцев.

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Напомним, инфицирование новым коронавируса обнаружили у 21 человека с круизного лайнера Grand Princess, что стоит у побережья Калифорнии. Паника вокруг судьбы судна возникла на этой неделе после смерти 71-летнего мужчины, который в феврале находился в предыдущем круизе на Grand Princess - из Сан-Франциско в Мексику. Тесты показали положительный результат на коронавирус у еще одного пассажира, который сейчас лечится в Калифорнии. Власти США решили проверить на наличие COVID-19 всех 3,5 тысячи человек, которые находятся на борту лайнера.

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