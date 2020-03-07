На борту лайнера Grand Princess, что стоит у побережья Калифорнии и на котором обнаружили коронавирус, находятся 49 украинцев, - МИД

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. Он отметил, что сейчас лайнер Grand Princess стоит на рейде у берегов Калифорнии. На борту судна находятся 3,5 тысячи человек - граждане 54 стран мира (из них 1,1 тысячи - члены экипажа и 2,4 тысячи - пассажиры).

"Компетентными органами штата Калифорния было принято решение о проверке пассажиров лайнера на наличие признаков коронавирусной пневмонии из-за первого летального случая в штате Калифорния, поскольку умерший отдыхал в феврале на этом судне", - сообщил Погорельцев.

"Учитывая это, местными властями было принято решение о временном запрете на вход в гавань Сан-Франциско указанного судна, и вертолетами береговой охраны США на борт были доставлены тесты на COVID-19 с целью проверки всех пассажиров, кто потенциально мог контактировать с умершим в Калифорнии мужчиной, а также той категории лиц, которые имеют первые признаки респираторной инфекции", - отметил дипломат.

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Он добавил, что в зависимости от результатов тестов будет принято решение о карантине части пассажиров или всех людей, находящихся на судне.

"По информации Государственного департамента США, на борту круизного лайнера Grand Princess, который стоит на рейде у берегов Северной Калифорнии, находятся 49 граждан Украины. Сейчас Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско выясняет информацию о возможном наличии среди инфицированных граждан Украины", - подчеркнул Погорельцев.

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Напомним, инфицирование новым коронавируса обнаружили у 21 человека с круизного лайнера Grand Princess, что стоит у побережья Калифорнии. Паника вокруг судьбы судна возникла на этой неделе после смерти 71-летнего мужчины, который в феврале находился в предыдущем круизе на Grand Princess - из Сан-Франциско в Мексику. Тесты показали положительный результат на коронавирус у еще одного пассажира, который сейчас лечится в Калифорнии. Власти США решили проверить на наличие COVID-19 всех 3,5 тысячи человек, которые находятся на борту лайнера.