Аккредитацию для освещения судебного процесса по катастрофе МН17 запросило более 400 представителей медиа, - судья

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщила ответственная за работу со СМИ во время процесса по МН17 судья Йоланде Вэйннобэл (Yolande Wijnnobel).

"В зале суда зарезервировано 25 мест для родственников, 15 - для прессы, еще один ряд зарегистрирован для родственников, которые играют в суде определенную роль – у них есть право выступить в суде и рассказать о своих страданиях, у них также есть право заявить о возмещении убытков, и есть ряд для адвокатов и подсудимых. Кроме того, в этом зале есть публичная трибуна – там будут находиться международные наблюдатели, которых уже зарегистрировано 65", - рассказала Вэйннобэл, отвечая на вопрос, сколько всего участников будет в суде.

Таким образом, по словам судьи, в судебном зале будет более 100 человек.

"Кроме того, рядом с этим залом есть еще три других, в которых также можно будет наблюдать за процессом. Аккредитацию для освещения процесса запросило более 400 представителей средств массовой информации", - отметила судья.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Это первый шаг к привлечению к ответственности всех причастных, - МИД о начале суда в Нидерландах по Боингу