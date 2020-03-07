В маршрутке на Бровары мужчина после неудачного флирта ударил и пытался ограбить женщину-полицейскую, - полиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Киевской области.

"Сотрудник полиции возвращалась из Главного управления полиции в Киевской области, где принимала участие в торжествах, посвященных Международному женскому дню. Рядом с ней сел неизвестный мужчина и вел себя грубо и навязчиво. Девушка предупредила наглого "ухажера", что она работает в полиции и попросила, чтобы он не цеплялся. После того, как она пересела на другое место, нападающий изо всех сил ударил кулаком ей в лицо, вырвал из рук сумку и на остановке пытался убежать", - говорится в сообщении.

Однако пассажиры задержали злоумышленника, а женщине, у которой была носовое кровотечение, оказали помощь.

На место происшествия оперативно прибыли правоохранители и задержали мужчину в порядке ст.208 УПК Украины. Им оказался житель Броваров, который неоднократно приходил на прием граждан к руководителю полиции области с просьбой принять меры к его бывшей жене, которая, якобы, систематически вместе с сыном его бьют битой. Но, как выяснилось, мужчина наговаривал специально в свою бывшую супругу и сына, а сам поднимал на них руку. В дальнейшем данное уголовное производство полиция направила с обвинительным актом в суд.

За разбойное нападение на сотрудника полиции столичные правоохранители открыли уголовное производство по ст.187 Уголовного кодекса Украины.

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