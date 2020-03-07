Быстрые тест-системы для выявления коронавируса в Украину доставят 12 марта, - глава Черновицкой ОГА Осачук

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом во время брифинга заявил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"Что касается быстрых тест-систем, которые бы ускоряли возможность получения результатов и отклонения или подтверждения таких подозрений на имеющуюся инфекцию, хочу сообщить вам, что мы общаемся со всеми областями Украины, их эпидемиологами. Ни в одной другой области нет официальных тест-систем. Поэтому информация о том, что они где-то есть в других регионах, а в Черновцах нет, не соответствует действительности. 12 марта необходимые для нашей больницы, для нашей области тест-системы будут доставлены в Украину. Фирма-поставщик получит их 12 марта, и с того момента мы организуем их доставку в Черновцы", - сказал Осачук.

Председатель облгосадминистрации также сообщил, что состояние больного, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию, стабильное.

"За это время его состояние не ухудшилось. При этом симптоматика сохраняется, он в разные промежутки времени имеет различные температурные показатели. Температура тела то повышается, то падает", - добавил он.

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