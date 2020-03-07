16 проведенных исследований на коронавирус показали отрицательный результат, - Минздрав

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"В вирусологической референс лаборатории ЦОЗ по состоянию на 7 марта находится на исследовании 20 образцов материалов, в т. ч. 6 отобранных от лиц с подозрением на COVID-19 и 14 от контактных. Среди них исследования 16 образцов закончено, положительных на COVID-19 не обнаружено, исследования 4 образцов от контактных лиц продолжаются", - говорится в сообщении.

В Минздраве отметили, что всего с начала 2020 года в ЦОЗ поступило 37 сообщений о подозрении на COVID-19, получен один положительный результат.

Так, в течение дня 6 марта в Центр поступило 4 сообщения о подозрениях на коронавирус в Донецкой, Черновицкой, Тернопольской и Закарпатской областях.

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