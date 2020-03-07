В Украине накопилось более 30 млрд долгов за электроэнергию, - Шмыгаль

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире "Свободы слова" сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Украинский уголь нужен украинским угольным тепловым электростанциям. Это все вопросы национальной безопасности. И они начинаются с угля, заканчиваются светом. Есть вопросы не только выплаты долгов шахтерам, но и в выплате безумных накопленных долгов за электроэнергию — сумма свыше 30 млрд грн", - сказал Шмыгаль.
По его словам, Украине нужна долгосрочная программа по реструктуризации и погашению этой задолженности.