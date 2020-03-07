Прощание с участником АТО, киборгом, ветераном 95-й ОДШБр Олегом Котенко состоится завтра в Житомире

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Тело Котенко нашли 6 марта около 15.00 в подъезде дома с огнестрельным ранением, рядом с телом находился его карабин.

"6 марта около 15.00 часов поступило сообщение, что в подъезде дома обнаружено тело мужчины, 1973 года рождения, с огнестрельным ранением. На место происшествия выезжали следственно-оперативные группы Житомирского отдела и Главного управления Нацполиции в области. Рядом с телом находилось оружие. По данному факту возбуждено уголовное производство. Предварительно, все обстоятельства, зафиксированные на месте происшествия, указывают на самоубийство", - сообщила пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Житомирской области Алла Ващенко.

Похоронят Олега Котенко на Смолянском военном кладбище Житомира. Начало захоронения в 12.00.

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У него остались родители, жена и две дочери.