Если мы выбрали демократию, то не можем вешать людей. Хотя так было бы быстрее, - Зеленский

Об этом он сказал в интервью британскому изданию The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
Отвечая на вопрос о так называемых олигархах, Зеленский подчеркнул, что им следует отдать "роли в массовке, а не главные роли".
Президент утверждает, что у него нет особых отношений с Игорем Коломойским, несмотря на давнюю историю их знакомства. Говоря о донецком миллиардере Ринате Ахметове, Зеленский назвал "неприемлемой" покупку тем сверхдорогой виллы на Лазурном берегу Франции.
Корреспонденты The Guardian предположили, что телевизионный персонаж Зеленского, президент Голобородько, повесил или расстрелял бы "олигархов".
"Если мы выбрали демократию, то мы не можем вешать людей, – сказал Зеленский. – Хотя... Иногда действительно этого хочется. Знаете почему? Потому что так было бы быстрее. Гораздо быстрее".
Как отмечают журналисты, в этот момент пресс-секретарь Зеленского сказала, что ее босс шутит. "Шучу, конечно", – подтвердил президент Украины.