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07.03.20 14:56

Если мы выбрали демократию, то не можем вешать людей. Хотя так было бы быстрее, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что олигархи не должны играть определяющую роль в жизни страны.

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Об этом он сказал в интервью британскому изданию The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Отвечая на вопрос о так называемых олигархах, Зеленский подчеркнул, что им следует отдать "роли в массовке, а не главные роли".

Президент утверждает, что у него нет особых отношений с Игорем Коломойским, несмотря на давнюю историю их знакомства. Говоря о донецком миллиардере Ринате Ахметове, Зеленский назвал "неприемлемой" покупку тем сверхдорогой виллы на Лазурном берегу Франции.

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Корреспонденты The Guardian предположили, что телевизионный персонаж Зеленского, президент Голобородько, повесил или расстрелял бы "олигархов".

"Если мы выбрали демократию, то мы не можем вешать людей, – сказал Зеленский. – Хотя... Иногда действительно этого хочется. Знаете почему? Потому что так было бы быстрее. Гораздо быстрее".

Как отмечают журналисты, в этот момент пресс-секретарь Зеленского сказала, что ее босс шутит. "Шучу, конечно", – подтвердил президент Украины.

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