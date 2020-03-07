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07.03.20 15:27

Мошенническая схема оформления онлайн-кредитов раскрыта на Луганщине, - киберполиция

В Луганской области правоохранители разоблачили двух жителей Северодонецка, которые мошенническим путем завладели деньгами граждан.

киберполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Установлено, что мошенническая схема выглядела так: злоумышленники под легендой помощи в перечислении денег от своего родственника из Польши просили граждан предоставить свои персональные данные и банковские карточки. После завершения процедуры перевода фигурант обещал вознаграждение - 1 000 грн. Обычно для этого выбирали молодежь и подростков.

На самом деле после получения всей необходимой информации злоумышленники оформляли онлайн-кредиты в различных финансовых учреждениях. Таким образом гражданам нанесен ущерб на сумму свыше 150 тыс. гривен.

Правоохранители провели обыски по местам проживания мужчин: изъяты телефоны, банковские карты, компьютерная техника, а также наркотическое вещество.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения. Им грозит до 8 лет заключения. 

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