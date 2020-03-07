Мошенническая схема оформления онлайн-кредитов раскрыта на Луганщине, - киберполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Установлено, что мошенническая схема выглядела так: злоумышленники под легендой помощи в перечислении денег от своего родственника из Польши просили граждан предоставить свои персональные данные и банковские карточки. После завершения процедуры перевода фигурант обещал вознаграждение - 1 000 грн. Обычно для этого выбирали молодежь и подростков.

На самом деле после получения всей необходимой информации злоумышленники оформляли онлайн-кредиты в различных финансовых учреждениях. Таким образом гражданам нанесен ущерб на сумму свыше 150 тыс. гривен.

Правоохранители провели обыски по местам проживания мужчин: изъяты телефоны, банковские карты, компьютерная техника, а также наркотическое вещество.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На Сумщине мошенники, сидя в СИЗО, выманили у граждан 300 тыс. грн, представляясь сотрудниками банков, - Нацполиция. ФОТО

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении фигурантам подозрения. Им грозит до 8 лет заключения.