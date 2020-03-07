От коронавируса умерла депутат парламента Ирана, общее число жертв в стране - 145 человек

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, несколько дней назад у Рахбар был подтвержден коронавирус, после чего ее доставили в больницу Масих Данешвари в Тегеране. Когда ее состояние ухудшилось, депутата пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких.

Фатима Рахбар была избрана представителем от Тегерана на последних парламентских выборах. Она была членом партии исламской коалиции, консервативной политической партии.

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Отметим, ранее в Иране из-за вспышки коронавируса решили закрыть все школы и университеты на неопределенный срок.

Число умерших от коронавируса Covid-19 пациентов за последние сутки выросло на 21 и составляет теперь 145 человек, сообщили в субботу местные власти.

Иранские СМИ отмечают, что, кроме того, в стране выявлено 1076 новых случаев заражения. Таким образом, общее число людей, заразившихся коронавирусом в Иране, теперь - 5823.