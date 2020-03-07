Подача воды в Крым - одно из условий дальнейшего урегулирования ситуации на Донбассе, которое поставил Путин на переговорах в Париже, - источники

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Именно поэтому вначале глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, а затем премьер-министр Денис Шмыгаль заявили о намерении подать воду в Крым (Шмыгаль затем свои слова опроверг). И именно поэтому власти разослали запросы в инжиниринговые организации о подготовке проекта возобновления подачи воды в Крым.

Это проверка общественного мнения, Офис президента изучает, готово ли украинское общество пойти на такие уступки Путину, и может ли поставка воды в Крым стать темой для договоренностей с РФ", - считает журналист.

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Он уверен, что договоренность по поставкам воды с Путиным - этой грубейшая ошибка президента Зеленского.

"Во-первых, а причем тут вода в Крым к проблеме Донбасса? Ведь ранее сам президент озвучивал стратегию решения вначале проблемы Донбасса, а затем Крыма. Во-вторых, принятие на себя обязательств перед Путиным по поставкам воды и попытка этот проект реализовать - это тяжелый удар по доверию к власти в Украине. Потому что поставка воды - это предательство национальных интересов, и Путин это прекрасно понимает, что даже самим обсуждением этого вопроса он подвешивает украинскую власть на крючок.

То, что Денис Шмыгать озвучивает путинские пожелания по телевидению в своем первом публичном выступлении - это демонстрация глубокого непонимания премьером происходящего, и полной несамостоятельности.

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Мое мнение: Владимир Зеленский должен прекратить практику кулуарных переговоров с Путиным - границы компромиссов на переговорах с РФ должны согласовываться как минимум на уровне СНБО. И возникает вопрос - о чем еще договаривались с Путиным? Если в качестве компромисса рассматривают вот такие истории - значит, понимания государственных интересов у президента на переговорах нет", - написал Бутусов.