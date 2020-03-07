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07.03.20 17:45

На Луганщине у местного жителя изъяты 13 гранат, - Нацполиция. ФОТО

В Луганской области правоохранители изъяли у местного жителя 13 гранат.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Луганщине у местного жителя изъяты 13 гранат, - Нацполиция 01

"В ходе проведения осмотра домовладения по месту жительства 50-летнего мужчины по ул. Мичурина с. Марковка обнаружены и изъяты 11 гранат РГД-5, 2 гранаты Ф-1 и 9 запалов УЗРГМ", - говорится в сообщении.

На Луганщине у местного жителя изъяты 13 гранат, - Нацполиция 02

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На Луганщине у местного жителя изъяты 13 гранат, - Нацполиция 03

В рамках открытого уголовного производства по ст. 263 УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", следователям предстоит установить откуда у мужчины гранаты и зачем он их хранил.

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