Моей семье не нравится, что я работаю президентом, - Зеленский

Об этом он рассказал в интервью The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это тяжело. Им не нравится моя работа", - сказал Зеленский. Он пояснил, что любой выход из дома происходит только в сопровождении охраны, а приятный отдых кажется неуместным, когда страна воюет.

По словам Президента, его жена Елена, бывшая автор "Квартала 95", предпочитает быть в тени. И больше всего раздражает его новая работа 16-летнюю дочь - из-за требований безопасности, хотя охранники и пытаются быть как можно более незаметными.

С другой стороны, отметил Зеленский, его 7-летний сын гордо заявляет каждому, что его папа Президент.

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"Я пришел на днях домой и спрашиваю: "Почему со мной никто не здоровается?" И услышал собственный голос по телевизору. Это была моя речь. А сын говорит: "Не трогай нас, мы смотрим Президента!" - рассказал журналистам Зеленский.