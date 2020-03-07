С 2015 года тренировки под руководством канадских инструкторов прошли 14 тыс. украинских военных, - посол Шевченко

Об этом сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в интервью Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Речь идет про тренировочную миссию UNIFIER. Даже сейчас, когда мы говорим, в Украине есть 200 канадских инструкторов, которые ежедневно тренируют украинских солдат и офицеров. Через эту тренировочную программу, начиная с 2015 года, прошло уже более 14 тыс. украинских солдат и офицеров. Это большая цифра", - сказал Шевченко.

По его словам, военные, прошедшие через эту программу, утверждали, что она помогает спасти жизнь.

Посол подчеркнул, что тренировочная миссия UNIFIER работает в две стороны.

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"Потому что канадцы так же учатся от наших бойцов. И когда я сопровождал канадского премьер-министра Трюдо на Яворовский полигон, для меня было очень приятно слышать, как канадские военные рассказывают своему премьер-министру о тех уроках, которые они получили от украинских военных. И действительно все логично. Сейчас наши военные имеют уникальный опыт по противодействию второй армии мира", - отметил Шевченко.

Напоминаем, в рамках миссии UNIFIER около 200 канадских военных инструкторов приезжает в Украину каждые шесть месяцев. Программа стартовала в сентябре 2015 и продлится до конца марта 2022 года.

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