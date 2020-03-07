Трамп назвал свои действия по сдерживанию коронавируса такими совершенными, как и телефонный разговор с Зеленским

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, во время посещения Центра по контролю и предотвращению болезней в Атланте Трамп заявил журналистам: "Все, кто нуждаются в проверке, получают тест".

"Тесты совершенны, как и письмо, и стенограмма, верно?" - сказал Трамп, сравнив политику по предоставлению тестов со стенограммой своего разговора с Зеленским, которая была в центре рассмотрения процедуры импичмента американского президента.

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Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начали собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

15 января 2020 года Палата представителей США опубликовала новые факты в деле об импичменте президента Дональда Трампа в виде переписки в мэссенджере WatsApp помощника Руди Джулиани Льва Парнаса с разными людьми из орбиты президента Украины Владимира Зеленского, а также главой МВД Арсеном Аваковым, генпрокурором Юрием Луценко.

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Главная цель общения - инициировать расследование против семьи бывшего вице-президента США Джо Байдена, а также возможного вмешательства Украины в американские выборы 2016 года.

В опубликованной переписке пристутсвуют сообщения Юрия Луценко с нецензурной лексикой.