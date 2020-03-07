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07.03.20 20:07

Подозрения на коронавирус у 6 буковинцев не подтвердились, – Черновицкая ОГА

У шести госпитализированных с подозрением на коронавирус COVID-19 жителей Черновицкой области тесты показали негативный результат

Подозрения на коронавирус у 6 буковинцев не подтвердились, – Черновицкая ОГА

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Черновицкой ОГА.

"Результаты тестов на коронавирус у 6 буковинцев, которые госпитализированы в инфекционное отделение областной клинической больницы - негативные. Также не подтвержден COVID-19 у контактных лиц. Такие данные из вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья в Киеве поступили сегодня, 7 марта", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области с подозрением на коронавирус были госпитализированы 7 человек.

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