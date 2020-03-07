ВОЗ направит в Украину миссию для изучения готовности реагирования на распространение коронавируса

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"ЕРБ ВОЗ направляет в ближайшие дни три миссии - в Азербайджан, Украину и Черногорию - в рамках мероприятий по обеспечению готовности и реагирования на COVID-19", - говорится в сообщении Европейского регионального бюро ВОЗ.

О том, что вскоре в Украину прибудет две миссии ВОЗ, 4 марта говорил и.о. гендиректора "Центра общественного здоровья МОЗ Украины" Игорь Кузин.

"Одна прибудет завтра (5 марта - ред.) и будет работать до субботы включительно и отрабатывать план готовности Украины к возможному распространение коронавируса. Вторая миссия по вопросам лабораторной диагностики ожидается на следующей неделе для отработки диагностических методов на уровне каждого региона Украины ", - сообщал Кузин.

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Напомним, в Украине пока зафиксировали один случай инфицирования коронавирусом. Также известно о 5 случаев заражения украинцев в мире: четверо заразились на лайнере Diamond Princess и одна украинка в Италии.