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07.03.20 23:54

Суд арестовал мужчину на два месяца за нападение на полицейскую в маршрутке на Бровары, - полиция Киевщины

Деснянский райсуд Киева арестовал на 60 суток без права залога мужчину за разбойное нападение на девушку-полицейскую.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации полиции Киевской области.

Напомним, девушка возвращалась домой из управления полиции в Киевской области. К ней подсел мужчина и начал приставать. Девушка попросила, чтобы тот не цеплялся, и сообщила, что работает в полиции. Мужчина изо всех сил ударил кулаком ей в лицо, вырвал из рук сумку и на остановке пытался убежать. Однако неравнодушные пассажиры его задержали и вызвали полицию.

Задержанным оказался 43-летний житель Броваров. Ему инкриминируют разбой.

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