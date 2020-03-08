Похожий способ передачи, разные скорость распространения и смертность, - ВОЗ сравнил грипп и COVID-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Сравнение COVID-19 и гриппа проводит ВОЗ. Отмечается, что оба вируса вызывают респираторные заболевания, представляющее собой широкий спектр от бессимптомного или легкого до тяжелого и смерти.

Кроме того, оба вируса передаются при контакте, каплях и фомитах. "В результате те же меры общественного здравоохранения, как гигиена рук и соблюдение дыхательного этикета (кашель в локоть или в одноразовую салфетку), являются важными действиями, которые все же могут защитить от инфекции", - подчеркивают в Минздраве.

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Важное отличие между двумя вирусами - скорость передачи. У гриппа более короткий средний инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) и последовательный интервал (время между последовательными случаями), чем у вируса COVID-19.

"Последовательный интервал для вируса COVID-19 оценивается в 5-6 дней, в то время как для вируса гриппа последовательный интервал составляет 3 дня. Это означает, что грипп может распространяться быстрее, чем COVID-19", - уточняет Минздрав.

Кроме того, как отмечается, передача в первые 3-5 дней болезни или потенциально предсимптомная передача (до появления симптомов) - основная причина передачи гриппа. Хотя есть данные о распространении коронавируса SARS-CoV-2 за 24-48 часов до появления симптомов, в настоящее время это не является основной причиной передачи, подчеркивают медики.

Предполагается, что репродуктивное число Ro - число лиц, которых может инфицировать один заболевший человек - для вируса SARS-CoV-2 составляет от 2 до 2,5, что выше, чем для гриппа. "Однако, оценки как SARS-CoV-2, так и вирусов гриппа очень контекстные и специфические для времени, что затрудняет прямые сравнения", - отмечают в Минздраве.

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Важный фактор передачи вируса гриппа в обществе - дети, а SARS-CoV-2 больше страдают взрослые и частота случаев в возрастной группе до 19 лет низкая.

"Дополнительные предварительные данные, полученные в домашних хозяйствах в Китае, показывают, что дети заражаются от взрослых, а не наоборот", - сообщает Минздрав.

Медики подчеркивают, что хотя спектр симптомов для этих двух вирусов одинаковый, часть с тяжелым заболеванием, очевидно, отличается.

"Для COVID-19 данные на сегодня предполагают, что 80% инфекций являются легкими или бессимптомными, 15% являются тяжелыми инфекциями, требующими кислородной терапии и 5% являются критическими случаями, которые требуют искусственной вентиляции легких. Эти тяжелые и критические случаи инфекции более серьезны, чем наблюдаются при гриппе", - заявляют в Минздраве.

По имеющимся данным, наиболее подвержены риску тяжелой гриппозной инфекции дети, беременные женщины, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями и люди с иммунодефицитом. Для COVID-19 текущие исследования показывают, что старший возраст и имеющиеся сопутствующие заболевания повышают риск развития тяжелой инфекции, подчеркивает Минздрав.

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Смертность от SARS-CoV-2 выше, чем от гриппа, особенно от сезонного гриппа. "Хотя для полного понимания истинной смертности от COVID-19 потребуется некоторое время, имеющиеся у нас данные показывают, что коэффициент летальности (число зарегистрированных смертей, поделенное на зарегистрированные случаи) составляет 3-4%, частота смертей от инфекции (число зарегистрированных смертей, поделенное на количество инфекций) будет ниже. Для сезонного гриппа летальность обычно значительно ниже 0,1%. Однако летальность в значительной степени определяется доступностью и уровнем оказания медицинской помощи", - говорят медики.

Подчеркивается, что лицензированных вакцин или терапевтических средств для COVID-19 пока не существует, хотя в Китае сейчас проводятся клинические испытания ряда лекарственных средств и разрабатываются более 20 вакцин для COVID-19. И наоборот, противовирусные препараты и вакцины доступны для гриппа.

"Хотя вакцина против гриппа неэффективна против вируса COVID-19 рекомендуется проходить вакцинацию ежегодно, чтобы предотвратить заражение гриппом", - отметили в Минздраве.