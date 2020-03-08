Первый случай COVID-19 выявили в Молдове

Об этом 7 марта сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, труда и соцзащиты, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

Коронавирус выявили у 48-летней женщины. Она прилетела из Италии рейсом W6 3796 Милан-Кишинев в 11:29 утра (авикомпания Wizzair). Ее сразу же госпитализировали. Как отметила пресс-служба, женщина, кроме того, болеет сахарным диабетом, у нее ожирение второй степени и повышенное давление. К моменту госпитализации у нее была повышенная температура, кашель и острая дыхательная недостаточность. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Врачи намерены ее повторно проверить на заражение коронавирусом.

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Министерство призвало всех, кто прилетел рейсом Wizzair W6 3796 Милан-Кишинев оставаться дома и сообщить об этом семейному врачу.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

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