Турция закрыла границы для беженцев, пытающихся переправляться в ЕС через Эгейское море

Контроль за ситуацией поручен турецком министерству внутренних дел, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Принцип невмешательства, когда мигранты незаконно хотят покинуть страну" продолжает применяться, говорится в заявлении турецкой береговой охраны. Однако из-за "опасности для жизни" путешествия морем будут останавливаться.

На турецко-греческой границе в турецкой провинции Эдирне продолжаются столкновения между мигрантами и правоохранителями. Беженцы, которые пытаются попасть на территорию Греции, бросали в полицию камни и кричали "откройте ворота", передает агентство AFP. Правоохранители применили против них слезоточивый газ и водяные пушки. Турецкие силы безопасности также применяли против беженцев слезоточивый газ.

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Греция обвинила Турцию в использовании мигрантов для давления на Евросоюз для получения средств для ведения военной операции в сирийской провинции Идлиб. В свою очередь турецкое правительство обвинило Афины в нарушении международного права. По словам Анкары, греческие власти подвергает опасности беженцев, которые ищут убежища. Накануне, к примеру, турецкая береговая охрана спасла в море около 100 человек, которые едва не утонули.

Напомним, 28 февраля стало известно о том, что сирийские войска нанесли авиаудар в Идлибе, в результате которого погибли турецкие военные. По последним данным, в результате атаки погибли 33 турецких военнослужащих.

На фоне сообщений о потерях турецкой армии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное совещание по вопросам безопасности.

Турция созвала экстренное заседание НАТО в ответ на гибель турецких военных в Идлибе.

Количество людей, которые пытаются пересечь Эгейское море и попасть из Турции на греческие острова, возросло после того, как турецкий президент объявил об открытии границ для мигрантов, которые хотят попасть в страны Евросоюза. Сообщалось, что с тех пор как минимум один ребенок утонул в море, еще нескольким беженцам, по словам турецкой стороны, удалось спастись.

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В 2016 году ЕС и Турция договорились, что Брюссель предоставит Анкаре шесть миллиардов евро на помощь беженцам. Большую часть этой суммы ЕС уже предоставил или запланировал предоставить. За это Турция обещала бороться с нелегальной миграцией через границы со странами ЕС.