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08.03.20 08:33

Приложение "Дія" скачали уже более 1,7 млн пользователей, электронные права получили более 750 тыс. водителей, - Федоров

Мобильное приложение "Дія" скачали уже более 1,7 миллиона пользователей, электронные права получили более 750 тысяч водителей.

Приложение "Дія" скачали уже более 1,7 млн пользователей, электронные права получили более 750 тыс. водителей, - Федоров

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

""Дію" уже установили 1 756 160 украинцев: запросов на получение прав — 1 428 812; выданных прав — 757 815 (53%); запросов на получение техпаспорта — 1 428 792; выданных техпаспортов — 624 105 (44%)", - рассказал он.

По словам Федорова, сейчас Минцифры вместе с МВД работают над улучшением данных в реестрах.

"Вы знаете, что мы запустили онлайн-верификацию. Цель - предоставить возможность гражданам дистанционно дополнить информацию о себе в реестре и получить цифровые права. На сегодня конверсия (положительное рассмотрение и отражение в "Действия") по результатам онлайн-услуги по верификации удостоверения в сервисных центров МВД составляет 35%. Мы стремимся увеличить этот показатель", - написал он.

Министр надеется, что в течение нескольких недель конверсия увеличится в 1,5 раза.

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Приложение Дія скачали уже более 1,7 млн пользователей, электронные права получили более 750 тыс. водителей, - Федоров 01
Приложение Дія скачали уже более 1,7 млн пользователей, электронные права получили более 750 тыс. водителей, - Федоров 02

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