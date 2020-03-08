Приложение "Дія" скачали уже более 1,7 млн пользователей, электронные права получили более 750 тыс. водителей, - Федоров

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

""Дію" уже установили 1 756 160 украинцев: запросов на получение прав — 1 428 812; выданных прав — 757 815 (53%); запросов на получение техпаспорта — 1 428 792; выданных техпаспортов — 624 105 (44%)", - рассказал он.

По словам Федорова, сейчас Минцифры вместе с МВД работают над улучшением данных в реестрах.

"Вы знаете, что мы запустили онлайн-верификацию. Цель - предоставить возможность гражданам дистанционно дополнить информацию о себе в реестре и получить цифровые права. На сегодня конверсия (положительное рассмотрение и отражение в "Действия") по результатам онлайн-услуги по верификации удостоверения в сервисных центров МВД составляет 35%. Мы стремимся увеличить этот показатель", - написал он.

Министр надеется, что в течение нескольких недель конверсия увеличится в 1,5 раза.

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