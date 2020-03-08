"Голос" требует от главы МВД объяснений по поводу хамства и персональных оскорблений со стороны следователя Шевцова в адрес нардепа Устиновой

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении политсилы.

В нем отмечается, что народный депутат "Голоса" Александра Устинова направила запрос к руководителю МВД с требованием проверить обвинения в коррупционных действиях заместителя руководителя Главного следственного управления Национальной полиции Евгения Шевцова.

"Зафиксированные в журналистских расследованиях злоупотребления требуют детального расследования и неотложных мер реагирования со стороны руководства МВД.

В то же время Евгений Шевцов ответил на депутатский запрос нашей коллеги Александры Устиновой публично, хамски, с использованием персональных оскорблений. Таким образом подрывая также доверие к полиции и власти.

Это был агрессивный ответ с использованием уличной лексики, абсолютно недопустимой для офицера, который носит погоны милиционера.

Поэтому к требованиям расследования возможных коррупционных действий господина Шевцова "Голос" приобщает требование немедленного публичного извинения с его стороны", - сказано в заявлении.

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Как сообщалось, 2 марта студия журналистских расследований BIHUS.info опубликовала расследование, которое было посвящено недвижимости жены Евгения Шевцова – Алены Шевцовой-Дегрик. Журналисты выяснили, что в 2016 году ей было подарено нежилое помещение площадью 587 кв. м по адресу: ул. Шота Руставели, 16, г. Киев. Ранее оно принадлежало бизнесмену Алексею Кикирешко, бывшему президенту футбольного клуба "Арсенал Киев". Но недвижимость была арестована из-за непогашенных банковских кредитов Кикирешко. Затем хакеры, взломав компьютеры частных нотариусов, сняли с него арест, после чего оно сменило нескольких владельцев и оказалось в собственности семьи Шевцовых.