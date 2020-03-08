Переговоры с МВФ о $5,5 млрд кредита откладываются в связи со сменой Кабмина, - Bloomberg

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом сообщает издание Bloomberg.

В материале отмечается, что правительство Гончарука инвесторов устраивало. Кроме того, бывшего генерального прокурора Руслана Рябошапку поддерживали на Западе. Теперь инвесторов настораживает возможное усиление влияния олигархов на новое украинское правительство.

В связи с этой ситуацией кредит от МВФ для Украины в размере 5,5 млрд долларов задерживается на месяцы.

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Напомним, недавно новый министр финансов Игорь Уманский во время встречи с постоянным представителем МВФ в Украине Йостою Люнгманом подчеркнул, что сотрудничество с Фондом сейчас является для него приоритетной.

Ранее, до смены правительства, постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман заявлял, что Фонд видит заметный прогресс в переговорах с Украиной.

Перед этим экспертная миссия МВФ 20 февраля начала переговоры с властями Украины. Команда специалистов приезжала в Украину для обсуждения технических вопросов.