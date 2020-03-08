В "ДНР" "зачищают" украинский язык из-за планов РФ забрать оккупированные территории, независимо от дальнейшего статуса, - Климкин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал экс-министр иностранных дел Павел Климкин на странице в Facebook.

"Так называемый народный совет так называемой "ДНР" принял решение о "зачистке" украинского языка - он ​​уже не будет государственным. Россия готовится забрать эти территории независимо от дальнейшего статуса и для этого строит российскую реальность второго сорта", - считает Климкин.

По его словам, выдача жителям оккупированных территорий российских паспортов, принятие решения о как-бы границе так называемой "ДНР" в пределах Донецкой области, "зачистка" сознания - это все элементы одного плана. А предложенные Путиным новые поправки к конституции РФ это легитимизируют.

"Поэтому любая договоренность с Россией без наших западных партнеров будет способствовать реализации российского сценария. Первым пунктом плана будет принуждение к прямому диалогу с оккупационными администрациями РФ. Любые междусобойчики с Россией всегда плохо заканчиваются", - предостерег Климкин.

В то же время он подчеркнул: "Если ЕС хочет прогресса по Донбассу - пусть туда заходит. Это и будет достойное решение для тех, кто претендует на лидерство на континенте".

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