14 марта в Киеве пройдет Марш патриотов ко Дню добровольца

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в анонсе события на странице в Facebook.

В сообщении отмечается, что добровольцы ушли на фронт по своей воле, чтобы дать сопротивление России, которая развязала войну. Сегодня они подчеркивают недопустимостьлюбых попыток власти договариваться с врагом и агрессором.

"Мы не колеблясь стали на защиту Украины, когда враг пришел на нашу землю. Мы освобождали оккупированные украинские города и теряли на фронте наших побратимов. И мы не допустим, чтобы теперь власть договаривалась с врагом за нашими спинами, ведя Украину к капитуляции", - говорится в сообщении.

Ветераны российско-украинской войны призывают присоединиться к акции всех неравнодушных украинцев, чтобы дать понять власти, что капитуляция не пройдет.

Марш начнется в 18:00 от стадиона ЦСКА.

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