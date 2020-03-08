За сутки в Иране зафиксировано 49 случаев летального исхода от коронавируса, общее число жертв - 194 человека

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщил представитель Министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.

Всего зафиксированы 6566 случаев заболевания.

В наибольшей степени коронавирусом оказался затронут Тегеран - 1539 случаев. Между тем, более 300 случаев отмечены в провинции Мазендаран - популярном районе для туристов на берегу Каспийского моря.

"Мазендаран - наверху списка (опасных районов. – Ред.), поскольку (в данном случае. – Ред.) не были введены необходимые ограничения на передвижения внутри страны", - сказал Джаханпур.

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Он отметил, что хотя иранские власти, чтобы сдержать распространение коронавируса, приостановили до начала апреля работу школ и университетов, из-за скорых праздников будет наблюдаться рост желающих путешествовать, особенно в популярные районы на севере Ирана.

Тем не менее, в ряде иранских провинций в северном и центральном Иране уже заявили, что не будут сдавать жилье туристам.

Всего, указывает издание, на Ближнем Востоке отмечены свыше 6,9 тыс. случаев заболевания коронавирусом.

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