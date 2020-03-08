США планируют передать Украине патрульные катера типа Mark VI, - CNN. ФОТО

Об этом CNN рассказал источник в законодательном органе США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинский милитарный портал.

Патрульные катера Mark VI (MK VI) осуществляют операции в заливах, реках, бухтах и ​​прибрежных участках моря. Их главная задача - обеспечение безопасности торговых портов, объектов морской инфраструктуры и поддержка операций основных сил ВМС.

Как правило катера типа MK VI комплектуются двумя командами по пять человек, плюс 8 человек с досмотровой группы (всего 18 человек). Команда из десяти человек обычно состоит из командира катера, двух рулевых, двух механиков, двух операторов вооружения и двух стрелков.

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На борту MK VI предусмотрен камбуз для приготовления и хранения пищи. Все это позволяет патрульному катеру длительное время действовать вне базы или десантным кораблем. На катере предусмотрены спальные места для шести человек. Автономность плавания зависит преимущественно от скорости и запасов топлива и воды.