Происходящее в Украине ставит под сомнение будущее реформ, - Financial Times

Об этом говорится в статье Financial Times, вышедшей 8 марта, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.

Инвесторы опасаются, что Зеленский отказался от попыток перестроить экономику и бороться с коррупцией, говорится в статье. Так, ушли в отставку министр финансов Оксана Маркарова и генеральный прокурор Руслан Рябошапка, которых уважали как реформаторов, а также глава Минэкономики Тимофей Милованов, продвигавший введение рынка земли.



Аналитик BlueBay Asset Management Тимоти Эш заявил газете, что просматриваются связи нового Кабмина "с олигархическими интересами", а это вызывает вопросы, намерен ли президент продолжать идти по пути изменений.

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Темп, в котором произошли перестановки, "озадачивает", отмечает издание.

Прежнее правительство готовило сделку с Международным валютным фондом по кредитной программе на $5,5 млрд. Этот кредит рассматривается международными инвесторами как существенная финансовая подушка для Украины, которая на шестом году войны с поддерживаемыми Россией сепаратистами сталкивается с огромными выплатами по внешнему долгу на фоне глобального экономического спада, отмечает Financial Times.

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