В обновленный список JIT от Украины вошли четыре представителя Офиса генпрокурора

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Работа международной следственной группы по расследованию катастрофы самолета рейса MH17, в результате которой погибли 298 гражданских лиц, продолжена.

В JIT входят представители правоохранительных органов пяти стран: Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

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От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

Отмечается, что такой высокий уровень в украинской группе обеспечен впервые. "Все эти шаги гарантируют продолжение расследования по сбиванию боинга для единой цели - привлечение к ответственности всех виновных в катастрофе от тех, кто отдавал команды до тех, кто их выполнял. Все страны-члены JIT работают над поиском правды и мы ее найдем", - отметил Гюндуз Мамедов.

Кроме того, представители стран-членов JIT посетили мемориал MH17, где почтили память жертв авиакатастрофы.

Напомним, посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов накануне сообщил, что делегацию Украины, которая будет наблюдать за ходом судебных слушаний по делу МН17 в Нидерландах, возглавит замгенпрокурора Гюндуз Мамедов. Он же будет новым руководителем украинской команды в Совместной группе по расследованию.

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Суд, связанный с катастрофой самолета Боинг 777 рейса МН17, начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года.