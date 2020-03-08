Достижение мира на востоке Украины требует всеобъемлющего процесса при полноправном участии женщин, - глава СММ ОБСЕ Чевик

Об этом говорится в заявлении главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Яшара Халита Чевика, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу организации.

"Достижение мира на востоке Украины требует всеобъемлющего процесса при полноправном участии женщин. Ежедневно мы становимся свидетелями того, как женщины влияют на повседневную жизнь, привнося положительные изменения, как в самой Миссии, так и на местах, - отметил Чевик. - Мы также видим, как по-разному конфликт влияет на мужчин и женщин, зачастую лишь усугубляя существующее неравенство".

Посол Чевик подчеркнул усилия СММ по внедрению комплексного гендерного подхода в своей работе, обратив особое внимание на План действий по поддержке гендерного равенства. Еще многое предстоит сделать, но, по словам главы СММ, Миссия всегда стремится учитывать гендерные аспекты в своей деятельности и достигать сбалансированного представительства лиц разного пола в коллективе. Отмечается, что уже были усилены внутренняя структура Миссии и ее ежедневная деятельность, и более глубоким стало понимание всех аспектов конфликта.

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