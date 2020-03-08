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08.03.20 23:37

Холодная погода, антибиотики и чеснок не помогут при коронавирусе, - ВОЗ опровергает распространенные заблуждения

Самый эффективный способ защитить себя от нового коронавируса - часто протирать руки спиртовой салфеткой или мыть их водой с мылом.

Холодная погода, антибиотики и чеснок не помогут при коронавирусе, - ВОЗ опровергает распространенные заблуждения

Об этом говорится в публикации Всемирной организации здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

ВОЗ подчеркивает, что

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Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.

11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.

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