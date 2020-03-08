Холодная погода, антибиотики и чеснок не помогут при коронавирусе, - ВОЗ опровергает распространенные заблуждения

Об этом говорится в публикации Всемирной организации здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
ВОЗ подчеркивает, что
- коронавирус не передается через укусы насекомых;
- находиться на улице в холодную и снежную погоду не поможет уничтожить коронавирус;
- употребление чеснока не поможет защититься от коронавируса;
- электрические устройства для сушки рук не убивают коронавирус - для профилактики надо обрабатывать руки спиртосодержащими антисептиками или мыть с водой и мылом;
- обработка тела спиртом или хлорином не убьет коронавирус;
- получать письма и посылки из Китая или других пораженных стран безопасно;
- на сегодня нет оснований считать, что заразиться коронавирусом можно от домашних животных, таких как кошки и собаки;
- вакцины от пневмонии не защищают от коронавируса, антибиотики также бессильны;
- регулярное промывание носа солевым раствором не поможет защититься от вируса SARS-CoV-2;
- горячие ванны не помогут защититься от коронавируса;
- на сегодняшний день не существует лекарств, рекомендованных для профилактики или лечения коронавируса.
Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.
Инкубационный период коронавируса в среднем составляет от 2 до 12 суток и протекает бессимптомно. Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.
11 февраля новый коронавирус получил официальное название COVID-19, то есть Corona Virus Disease 2019.