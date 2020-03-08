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08.03.20 23:52

Украинские прокуроры в качестве слушателей примут участие в суде по делу о сбитом MH17 в Нидерландах, - Офис генпрокурора

После подписания документов о продлении работы Совместной следственной группы (Joint Investigation Team, JIT) по делу о сбитом самолете рейса MH17 и ее обновления прошло первое заседание в новом составе.

схипхол

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора, все стороны подтвердили свою полную готовность к сотрудничеству.

В частности, заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заверил, что это дело - один из ключевых приоритетов в деятельности органов прокуратуры, "поэтому национальные правоохранительные органы не только готовы еще более эффективно расследовать преступление, но и как можно быстрее найти всех виновных в трагедии для привлечения к уголовной ответственности".

Представители JIT договорились о дальнейших шагах в своей работе, а также обсудили начало судебного процесса, который стартует завтра в комплексе юстиции "Схипхол". В суде в качестве слушателей примут участие и украинские прокуроры.

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Напомним, посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов накануне сообщил, что делегацию Украины, которая будет наблюдать за ходом судебных слушаний по делу МН17 в Нидерландах, возглавит замгенпрокурора Гюндуз Мамедов. Он же будет новым руководителем украинской команды в Совместной группе по расследованию.

8 марта в Амстердаме согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов.

Суд, связанный с катастрофой самолета Боинг 777 рейса МН17, начнется в Нидерландах 9 марта 2020 года.

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