Пациентка с подозрением на коронавирус госпитализирована в Житомире

Заместитель городского головы Мария Мисюрова 8 марта подтвердила Житомир.info, что в инфекционное отделение городской больницы поступила пациентка, жительница Житомирской области, которая сейчас проходит соответствующее обследование, информирует Цензор.НЕТ.

"Пациентка есть, она проходит обследование, но окончательных данных пока нет. Пока диагноз не подтверждается, так как есть клинические признаки, эпидемиологические признаки. Поэтому на сегодняшний момент уверенно невозможно сказать, но человек госпитализирован и находится на лечении. Забор анализов сделан, поэтому, думаю, через день-два мы будем знать результат", - рассказала Мария Мисюров.

По ее словам, пациентка - не из Житомира, поступила она из области в инфекционное отделение больницы №1, так как именно этот медучреждение определено госпитальной базой для лечения больных с подозрением на коронавирус.

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Напомним, в Украине пока зафиксировали один случай инфицирования коронавирусом. Также известно о 5 случаях заражения украинцев в мире: четверо заразились на лайнере Diamond Princess и одна украинка в Италии.