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09.03.20 02:00

Украинская теннисистка Бондаренко впервые с 2009 года завоевала парный титул турнира WTA

Украинка Екатерина Бондаренко и канадка Шэрон Фишман выиграли турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Монтеррее (Мексика) с призовым фондом $251,75 тыс.

бондаренко,фишман

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, в финальном матче парного разряда Бондаренко и Фишман за полтора часа одержали волевую победу над японкой Мию Като и китаянкой Яфань Ван - 4:6, 6:3, 10:7.

Екатерина Бондаренко и Шэрон Фишман сыграли второй финал подряд на турнирах WTA. На прошлой неделе в Акапулько (Мексика) украинско-канадский дуэт уступил в финале американке Дезер Кравчик и мексиканке Джулиани Олмос, которых в этот раз обыграл в четвертьфинале.

Для 33-летней Екатерины Бондаренко это первый парный титул в WTA с 2009 года. В активе украинской теннисистки победы вместе с сестрой Аленой в парной сетке в Праге (2009), Париже (2008) и на Открытом чемпионате Австралии (2008).

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