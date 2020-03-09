Число жертв коронавируса в мире достигло 3825 человек, инфицированных - более 110 тысяч, выздоровели - 62 тыс.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНН, об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

Количество зараженных в Китае достигло 80735 человек. Всего инфицированных в мире - 110 041. В свою очередь, в мире выздоровели 61,979 человек.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Южная Корея, Италия и Иран.

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Напомним, в Черновцах 3 марта был официально зарегистрирован первый в Украине случай заражения новым типом коронавируса. По состоянию на вечер 7 марта еще шестерых госпитализированных буковинцев проверили на коронавирус, результат оказался отрицательным.

Как сообщал УНН, новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что коронавирус является проблемой номер один для нового правительства.