Осужденных оккупантами по "делу Хизб ут-Тахрир" братьев Абдуллаевых этапировали в колонии российского Салавата, - мать

Об этом в комментарии УНИАН сообщила мать политузников Диляра Абдуллаева, передает Цензор.НЕТ.

"Мне стало известно, что мои дети в колониях в городе Салавате", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты отказали в госпитализации политзаключенного крымского татарина Абдуллаева: родственникам не сообщают его диагноз

По словам Абдуллаевой, сыновей разместили в разных колониях, которые находятся рядом, вероятнее всего, именно там братья будут отбывать "наказание".

Ранее мать политузников сообщала, что в этот же город этапировали остальных фигурантов этого дела - Рустема Исмаилова, Эмиля Джемаденова и Айдера Салединова.

Напомним, 12 октября 2016 году в оккупированном РФ Крыму были проведены обыски в пяти мусульманских семьях. В результате обысков были задержаны пять крымских татар, которых обвинили в участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир": Рустема Исмаилова, Узеира Абдуллаева, Теймура Абдуллаева, Эмиля Джемаденова, Айдера Салединова. 18 июня 2019 года Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговорил: Теймура Абдуллаева к 17 годам заключения в колонии строгого режима, Узеира Абдуллаева - к 13 годам, Исмаилова - к 14 годам, Салединова и Джемаденова - к 12 годам. 24 декабря Верховный суд РФ "смягчил" приговор: Абдуллаеву - на 16,5 лет и 1 год и 4 месяца административного надзора, Абдуллаеву - на 12,5, Исмаилову - на 13,5, Джемаденову и Салединову - на 11,5. 13 февраля 2020 года мать братьев Абдуллаевых сообщила, что 10 февраля их этапировали из СИЗО, расположенного в Таганроге Ростовской области, однако работники следственного изолятора не сообщили, куда отвезут политзаключенных.