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09.03.20 09:12

За прошедшую неделю во время пожаров в Украине погибли более 30 человек, на водных объектах - 7, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 02.03 по 08.03 во время пожаров в Украине погибли более 30 человек, на водных объектах - 7.

пожар,гсчс

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 701 ЧП. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 46 человек.

Ликвидировано 2 тыс. 352 пожара, спасены на пожарах 31 человек и не допущено уничтожение огнем 471 здания и 45 ед. техники. Во время пожаров погибли 31 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 4 млн. 492 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 239 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 268 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

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В течение недели на водных объектах погибли 7 человек.

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