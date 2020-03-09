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09.03.20 09:23

Предложим сначала заместителя, и если этот человек вырастет, то сможет заменить Авакова, - "слуга народа" Кравчук

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что они ищут замену министру внутренних дел Арсену Авакову. Для начала во фракции планируют найти заместителя министру.

Предложим сначала заместителя, и если этот человек вырастет, то сможет заменить Авакова, - "слуга народа" Кравчук

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью "24 каналу".

По ее словам, заместитель сможет набраться опыта и впоследствии заменить Авакова.

"Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет и мы будем понимать, что он сможет заменить министра - то вечных людей нет нигде. Свидетельствуют прошлые увольнения", - подчеркнула Кравчук.

Она добавила, что МВД - слишком сложное министерство, чтобы предложить туда человека без опыта.

"Будем реалистично смотреть на ситуацию. МВД - это настолько сложное министерство, что предложить новое лицо без опыта... Других шансов может не быть, потому что это безопасность людей. Это 300 тысяч личного состава. Есть вопросы к господину Авакову: и по полиции, и, очевидно, по другим моментам. Очевидно - и это правда - до сих пор нет кандидата у Владимира Зеленского, который бы полноценно мог гарантировать, что все будет в порядке", - объяснила Кравчук.

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