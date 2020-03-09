Директор инвесткомпании Concorde Capital выступил против рекомендаций продавать украинские ценные бумаги

Об этом экономист Владимир Компаниец пишет на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

В начале, Concordе Capital обнародовала аналитический отчет с рекомендациями для инвесторов, в котором предостерегала от вложений в гособлигации, пока от МВФ не появится положительное решение по кредиту.

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Затем, Генеральный директор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа заявил, что мнение независимых аналитиков компании относительно ситуации на рынке евробондов не совпадает с официальным мнением компании.

"Я как СЕО Concorde Capital пока отношусь нейтрально положительно к смене правительства. Считаю, что новое правительство это, скорее, новые возможности, чем дополнительные риски. Потому Concorde не дает никаких новых рекомендаций инвесторам, отличных от тех, что были до смены правительства", - сказал Мазепа.

"Интересное опровержения от руководителя Concorde Capital", - отметил Компаниец.



