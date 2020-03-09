Пограничники обнаружили 2 тыс. пачек контрабандных сигарет в автомобиле на границе с Румынией

Об этом сообщила пресс-служба Буковинской таможни Гостаможслужбы в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Попытка незаконного перемещения почти 2 тыс пачек табачных изделий имела место в пункте пропуска "Порубное" таможенного поста "Вадул-Сирет" Буковинской таможни Гостаможслужбы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель транспортного средства "BMW X5", направляясь ночью в частных делах в Румынию, для прохождения таможенного контроля избрал полосу движения "зеленый коридор", чем заявил об отсутствии каких-либо предметов, перемещение которых через таможенную границу ограничено или запрещено. Пограничники перевели транспортное средство на полосу движения "красный коридор" и при тщательном осмотре автомобиля обнаружили полностью наполненные табачными изделиями тайники автомобиля.

Сотрудники таможни составили протокол в соответствии с ч. 1 ст.483 Таможенного кодекса Украины, согласно которому табачные изделия иностранного производства "Marble" стоимостью 50 160 грн. и автомобиль 2006 г.в., оцененный в 150 тыс грн., изъяты

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