Оригинал статьи про Зеленского в The Guardian VS версия ОП: жесткие оценки и комментарии авторов исчезли

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Чем отличается игра президента в фильме и реальное руководство страной?

The Guardian: "Это очень похоже", - говорит он, пока его худое тело утопает в зеленом кожаном кресле в его роскошном президентском офисе. Затем он меняет свое мнение: в реальной жизни подготовка длится целых пять лет и сопряжена с гораздо большими трудностями, чем может вместиться в один сезон телевизионного шоу. "Действительно, проблем больше. Они катастрофические. Извините, они появляются, как прыщи у 18-летнего парня. Неизвестно, где они выскочат и когда", - 42-летний президент говорит на своем родном русском языке, его выразительное лицо в одно мгновение переключается с мальчишеского удовольствия на мучительную задумчивость".

Офис Президента: "Все очень похоже. Правда, очень похоже. Проблем больше, они катастрофичны. Проблемы ведь не возникают сегодня, и их надо решать. Проблемы возникли много лет назад. Когда мы обрели независимость, мы еще тогда должны были выбрать себе модель, как жить. Это очень важно - модель: с кем дружим, на каких условиях, куда идем - в Европу... Нужно было точно определиться, и это самая большая проблема. Поэтому многие экономические процессы - они стагнировали, то есть сегодня они каждый день прорываются, простите, как прыщ у 18-летнего. Ты не знаешь, где, когда именно, как он появится. Ты просто бегаешь, как на корабле: повсюду дыры, и ты руками и ногами закрываешь их. Это то, в чем мы сейчас живем. Мы закрываем дыры".

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О ситуации в Новых Санжарах и экс-главе Минздрава Зоряне Скалецкой.

The Guardian: "Последняя проблема - коронавирус. Разъяренные жители деревни, испугавшись что в их больнице поселят вернувшихся из Китая, напали на автобусы, перевозившие эвакуированных. За день до нашей встречи Зеленский направил министра здравоохранения присоединиться к эвакуированным на карантине в качестве доказательства того, что они не опасны. "Это был ее выбор, но предложил я", - говорит он, хихикая так, что понятно: особого выбора у нее и не было".

Офис Президента: "Короткий комментарий отдельно у двери.

- Вы отправили министра или она сама хотела к ним (в Новые Санжары. - Ред.)?

- Я ей сказал, что это была бы хорошая идея. Она сама решала, но я предложил".

Об отношении к Украине в США.

The Guardian: "...когда сам Трамп опубликовал наиболее страшное свидетельство: текст телефонных переговоров между президентами 25 июля. В нем Зеленский льстит Трампу, деликатно стараясь не вступать с ним в преступный сговор. "Вы для нас великий учитель", - говорит он в одном из нескольких отрывков, которые трудно читать, не поморщившись. Трамп, между тем, подчеркивает, сколько США сделают для Украины, как только Зеленский организует расследование в отношении Хантера Байдена.

Его политические оппоненты ухватились за его ласковый тон и даже окрестили его "Моника Зеленски". "Вы абсолютно правы. Не только 100%, но фактически 1000%", - говорит он, когда Трамп заявляет, что Ангела Меркель "ничего не делает" для Украины (на самом деле, ЕС - ее крупнейший финансовый донор). Но более резонансным был скандал в США; поскольку поддерживаемые Россией войска все еще находятся на востоке страны, большинство украинцев жаждут поддержки США практически любой ценой".

Офис Президента: "- Да, я уверен, что Вы не были очень рады, что они его напечатали. Вы говорили, что вы многому научились у Трампа. Это действительно было так, или Вы сделали такой комплимент? Вы правда видели в нем какой-то образ, что не карьерный политик может выиграть выборы?

- Я просто видел его политическую кампанию. Это был пример и послание... Методы ведь у всех разные, потому что разная ментальность, разные страны и разные люди. Мне было легко, потому что я открыт. Я не пытался играть другого человека. Мне хорошо оставаться собой и говорить то, что я думаю. Но он действительно для меня пример того, что можно неформатно побеждать форматы. Вот и все".

О ситуации вокруг импичмента Трампа.

The Guardian: "Зеленский казался взволнованным, когда Трамп опубликовал текст переговоров за несколько часов до того, как они провели неуклюжую пресс-конференцию в ООН в сентябре прошлого года. Сегодня он выглядит более расслабленно, обсуждая обмен, хотя говорит, что устал от истории об импичменте, доминирующей в каждом разговоре об Украине. Я думаю, что Украина с гордостью прошла через эту историю, с высоко поднятой головой", - говорит он".

Офис Президента: "... и я считаю, что Украина с высоко поднятой головой прошла эту историю. Мы очень правильно вышли, поэтому я уверен, что эта ситуация должна повлиять на укрепление отношений с США.

О приглашении в Белый Дом.

The Guardian: "Но он все еще не получил обещанное приглашение Белого дома и ясно, что это его раздражает. "Мне сказали, что оно готовится. Мне трудно это слышать. Я человек, который работает в сроки. Наши дипломаты обсуждают это с американскими дипломатами. Я бы хотел, чтобы у нас была плодотворная встреча".

Офис Президента: " - После всей этой истории такое ощущение, что сами Штаты немного боятся трогать украинскую тему, потому что так много шума вокруг импичмента. У Вас есть такое ощущение?

- У меня нет такого ощущения. Мы говорили о том, что у нас должна быть там встреча. У нас была одна встреча с Президентом Трампом. Должен был быть мой большой визит в Вашингтон. Мне сказали, что он готовится. Мне очень трудно воспринимать "он готовится", потому что я человек четких сроков. Наши дипломаты с американскими дипломатами обсуждают этот вопрос. Подождем. Но я хочу, чтобы у нас была результативная встреча".

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О заявлении Помпео про Украину.

The Guardian: "В конце января, за два дня до того, как госсекретарь Майк Помпео должен был приехать в Киев в знак поддержки США, он несколько смазал месседж, крикнув на репортера: "Вы думаете, американцам есть дело до Украины?" и попросил ее показать Украину на карте, как если бы это было затерянное княжество, а не самая большая страна в Европе. По словам Зеленского, когда они встретились, Помпео настаивал на том, что его неправильно процитировали. Он говорит, что "благодарен США, потому что на самом деле нас поддерживают обе политические партии". Но как насчет президента?"

Офис Президента: "- Хотя Помпео (Государственный секретарь США Майк Помпео. – Ред.) приезжал и за два дня говорил, что американцам плевать на Украину. Это тоже, наверное, неприятно, когда он такое говорит.

- Очень неприятно.

- На ваших встречах с ним другой месседж?

- Абсолютно. Мы откровенно говорили. Он сказал, что его не так поняли. Я не свидетель ситуации, что там было эмоционально. В жизни все бывает. Опять же, это все слова. А нужны поступки. И США нас поддерживают. Я хочу, чтобы они еще больше поддерживали".

О своем кабинете в Офисе Президента.

The Guardian: "После победы на выборах Зеленский пообещал избирателям, что он "останется человеком" и не станет типичным политиком. Он утверждает, что до сих пор ему это удается, но его кабинет говорит о другом. Вместительное помещение отделано позолоченными лепными потолками, люстрами и рельефными занавесками, которые каскадом опускаются на длинные окна. Пока что очень по-президентски. Но стоило рукопожатиям завершиться, и Зеленский сказал нам, насколько ему неловко. "Я даже не могу сидеть там, это ужасно", - говорит он, указывая на деревянный стол, украшенный малахитовыми украшениями, и группу секретных телефонов. "Предыдущие обитатели чувствовали себя как дома в этом окружении, я думаю", - говорит он; а его это заставляет чувствовать "ужасное неудобство".

Офис Президента: "Все эти годы людям в этих кабинетах было достаточно комфортно. Я испытываю страшный дискомфорт, но законодательно у нас в стране так все прописано, что ремонт я здесь сделать не могу, так как по закону - это исторический памятник и я ничего здесь не могу изменить. Очень хочу переехать отсюда, но мы сегодня не можем тратить государственные деньги на это. У нас сложная ситуация - и война, и экономические проблемы. Поэтому я не могу тратить государственные деньги, чтобы переехать в другое здание. Я уделил этому много времени. Вы с этого начали, и для меня это - больной вопрос. А переехать просто в любое помещение мне не позволяет охрана. Я и так "порезал" кортеж. У нас там было по 12-20 машин, сейчас мы ездим на трех...".

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О приглашении своих друзей во власть.

The Guardian: "Недавно Зеленский пригласил некоторых из них в качестве ключевых советников. "У меня есть несколько человек, которые работают со мной, которые были моими друзьями в течение долгого времени... Они не имеют никакого отношения к бизнесу или бюджету", - говорит он, настаивая на том, что назначения связаны с личным доверием, а не с финансовым кумовством".

Офис Президента: Эта часть интервью не упоминается в версии ОП.

Зеленский о переговорах с Путиным.

The Guardian: "Я думаю, что он слушал меня. У меня было это чувство. Надеюсь, это не ложное чувство". Переговоры дали скромные результаты: обмен пленными, соглашение о выводе вооруженных сил и невыполнение соглашения о прекращении огня, в результате которого один солдат был убит, а несколько получили ранения в результате подрыва в последние недели".

Офис Президента: "Он начал что-то слышать, у меня есть такое ощущение. И я не хотел бы, чтобы оно было обманчивым. Но и они знают мой подход. Мы точно не будем заниматься этим вечно. Я не отдам пять лет, которые дал мне народ Украины, на то, чтобы заниматься "Минском". Просто не отдам. Я понимаю статистику. Я смотрю, сколько людей погибло. А еще пять лет – я не хочу этого".

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Зеленский об Олигархах.

The Guardian: "Если мы выбрали демократию, конечно, мы не можем вешать людей", - говорит он, но его глаза загораются. "Хотя! Иногда ты действительно хочешь. А знаешь почему? Потому что это было бы быстрее. Гораздо быстрее", - говорит он, говоря как герой комедии.

"Мы шутим", - говорит его пресс-секретарь, с озабоченным видом глядя с другой стороны стола.

"Конечно, мы шутим", - говорит Зеленский".

Офис Президента: "Ну, мы не можем, по закону, вешать и стрелять. Это путь. Мы выбираем: либо тоталитарный, либо демократический. Но если выбрали демократический, то, конечно, вешать нельзя. Хотя иногда очень хочется. Почему? Потому что так быстрее. Мы выбираем закон. Мы концептуально создаем демократическое государство, и для всех должны быть одинаковые правила, один закон. Но раз уж вы использовали слово "роль", то очень хочется, чтобы роли у них были не главные, а, как в кино, эпизодические. Со своей стороны они понимают, что я не вор, и начинают по-другому себя вести".

Зеленский об Андрее Богдане.

The Guardian: В варианте издания нет упоминания о Богдане.

ОФис Президента: "История с Богданом (экс-руководитель Офиса Президента Андрей Богдан. - Ред.) как-то связана с Коломойским?

– Я не хотел бы комментировать эту историю, потому что мы с Андреем прошли довольно долгий путь. У меня не было с ним отношений до политики. Мы прошли всю избирательную кампанию, а затем – достаточно большое количество месяцев работы вместе. Это немного о другом, это о человеческих отношениях".

Полный перевод интервью Владимира Зеленского читайте здесь.

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