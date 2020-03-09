Поставки воды в Крым - это не начало деоккупации, а ее конец, - Климкин

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу, чтобы все понимали, что будет после восстановления подачи воды в Крым. Формальное непризнание оккупации останется, но санкции постепенно снимут. Статус Крыма будет приравниваться к статусу балтийских стран в СССР: оккупацию не признаем, но все остальное - пожалуйста. Это окончательный конец борьбы за Крым, он не будет проблемой для России. Для нее Крым это военная база, а люди - "довесок" к ней. Постоянные "тестовые шарики" относительно подачи воды в Крым - это желание "убить двух зайцев": угодить РФ для дальнейшей нормализации отношений и использовать благоприятное, к сожалению, отношение многих украинцев к восстановлению водоснабжения Крыма, которые не понимают, что начало относительно вопроса воды - это не начало деоккупации, а ее конец. И наконец: ответственность за оккупированную территорию несет оккупант - так четко прописано в международном праве. Правительство у нас новое, а международное право - то же самое", - рассказал Климкин.

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