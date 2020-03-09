На заседание суда по делу MH17 не явился ни один из подозреваемых

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Председательствующий в процессе Хендрик Стейнхаюс, начиная процесс, сообщил, что ни один из обвиняемых не явился в суд.

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Статус обвиняемых имеют трое граждан России: Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко.

"Ни один из них не является голландцем, и преступление произошло за пределами Нидерландов, но процесс проходит по нидерландскому законодательству", - пояснил судья.

Он также сообщил, что "Олег Пулатов представлен в процессе командой адвокатов".

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"Это особенный судебный процесс, из большого числа жертв, которые были гражданами разных стран. К нему приковано огромное общественное внимание", - сказал в своей вступительной речи председательствующий на процессе судья Хендрик Стейнхаюс, пишет РБК-Украина.

Он также подробно рассказал, как будут проходить слушания, как будет вестись съемка заседаний, кто может присутствовать в зале суда и т.д. Кроме Стейнхаюса, процесс будут вести еще два судьи, также в зале присутствуют два запасных судьи, на случай если кто-то из основных судей заболеет или не сможет находиться в зале суда.

Заседания будут проходить с 10 до 17 часов с двумя перерывами.

Напомним, сегодня проходит первое заседание суда по делу МН17.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН-17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

Осенью 2017 года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

24 мая 2018 года Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

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19 июня 2019 года JIT назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов. Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.