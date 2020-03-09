РФ будет признана ответственной за гибель 296 человек, - Антон Геращенко о заседании суда по делу MH17

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Нидерландах начинается долгожданный судебный процесс по делу о сбитом россиянами малазийском Боинге рейса МН-17. Уверен, что он закончится обвинительным приговором и многомиллиардными исками к РФ в пользу семей погибших. Как ни пыталась информационно-пропагандистская машина РФ лгать и обмануть весь мир, в этот раз им это не удалось. В том числе благодаря четким и слаженным действиям украинской стороны", - говорится в сообщении.

По его словам, в 2014 террористам кто-то "слил" информацию о том, что на улицах Донетчины работают веб-камеры и их отключили, однако были неравнодушные местные жители, которые рассказывали о передвижении техники и тех же "Буков", которыми был сбит Малайзийский боинг.

"Судебный процесс в Нидерландах будет не быстрым, но его результат можно предсказать уже заранее - Российская Федерация и ее военнослужащие будут признаны ответственными за гибель 296 граждан разных стран, погибших в нечеловеческих муках. Российскую Федерацию обяжут выдать виновных международному трибуналу для отбывания длительных сроков тюремного заключения. А также выплатить десятки миллионов долларов за каждую утраченную жизнь. У меня в этом нет сомнений!" - подчеркнул Геращенко.

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